Ferienaktion in Scheideweg : Noch anmelden für das „Camp2go“ in Sommerferien

Scheideweg In der dritten Woche der Sommerferien ist wieder das mobile Sommercamp in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Scheideweg zu Gast.

Fünf Tage Spaß ohne Ende, XXL-Hüpfburgen, actionreiche Spiele und energiegeladene Bühnenshows – das und noch vieles mehr erwartet Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren in der dritten Woche der Sommerferien beim „Camission Camp2go“. Denn vom 11. bis 15. Juli ist wieder das mobile Sommercamp in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Scheideweg zu Gast. Camissio ist Teil der Deutschen Zeltmission (dzm) und wurde 2015 in Siegen initiiert. Die dzm blickt auf eine mehr als 100-jährige Missionsarbeit in Deutschland zurück und ist „mit zeitgemäßen, evangelistischen Formaten unterwegs zu den Menschen“, teilt der Verein mit.