Hückeswagener Bürgerinitiative schreibt an Bürgermeister und Landrat : Offener Brief gegen Raser, Lärmer, Poser

Der Parkplatz der K 5 am Beverdamm bleibt ein Anziehungspunkt vor allem für Biker, obwohl es dort schon seit fünf Jahren keine Imbissbuden mehr gibt. Bei den Motorradfahrern ist diese Stelle jedoch weiterhin als attraktiver Treff bekannt, nicht zuletzt deshalb, weil es dort eine schöne Aussicht auf die Talsperre gibt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm hat dem Bürgermeister und dem Landrat ein Schreiben geschickt, in dem sie auflistet, was in den vorigen Jahren trotz intensiver Gespräche in Hückeswagen nicht passiert ist. Und was sie nun fordert.

Ungewöhnlich viele Bremsspuren sind auf dem Beverdamm zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass hier wieder Beschleunigungsrennen stattfinden – vor allem Autofahrer geben im Stehen mächtig Gas, so dass die Reifen durchdrehen und beim Start den typischen Abrieb auf dem Asphalt hinterlassen. Am vorigen Samstag wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Köln schwer verletzt, der laut Polizei auf dem Beverdamm hin- und hergefahren und dabei von Freunden gefilmt worden war. Schließlich kollidierte er mit einer Leitplanke, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Diese beiden Beispiele verdeutlichen: Es geht wieder los mit den Rasern und Posern rund um die Talsperre. Die Bürgerinitiative (BI) Verkehrslärm hat nun einen Offenen Brief an Bürgermeister Dietmar Persian und Landrat Jochen Hagt geschickt; hier einige Auszüge daraus:

B 483 zwischen Hückeswagen und Radevormwald „Die Bundesstraße gehört in der Unfallstatistik zu den unfallhäufigen Straßen in Hückeswagen“, schreibt die BI. Zudem sei die Lärmemission so stark, dass der gesamte Talkessel nebst Außenortschaften beschallt werde. Permanente Lärmmessungen der BI an Wochenenden zeigen Lärmspitzen bis zu 120 dB(A), „was einem startenden Flugzeug entspricht“. Der Mittelwert zwischen 10 und etwa 20 Uhr liege bei zirka 90 dB(A). Die BI kommt zu dem Schluss: „Ein Aufenthalt für Anwohner ist draußen im Sommer nicht möglich.“ Zudem nutze mittlerweile die Autoposer-Szene in verkehrsruhigen Zeiten diese Strecke, um Rennen auszutragen – auch rund um die Bever.

L 101 (Dreibäumen bis Ortseingang Hückeswagen) Die durchgängige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 bzw. 50 km/h wird laut BI von allen Beteiligten positiv gesehen. Allerdings sei vor zwei Jahren festgestellt worden, dass es Unstimmigkeiten bei der Beschilderung zu geben scheint. „Hier sollte auch eine Verkehrsschau durchgeführt werden“, was aber wohl nicht geschehen ist.

K 11 (Richtung Mickenhagen) Hier gibt es eine beidseitige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h von Fuhr bis zum Kreisel Wefelsen. „Die einseitig vorhandene Beschränkung ist nicht sinnvoll“, schreibt die BI. Neuere Erkenntnisse oder zielführende Änderungen gebe es nicht.

K 12 (Mickenhagen bis Beverdamm) und K 5 (Kleineichen bis Oberlangenberg) Die Höchstgeschwindigkeit auf der K 12 muss aufgrund ihrer Enge deutlich vermindert werden, fordert die BI. 100 km/h sei zu hoch, das Radfahren sei zu gefährlich. Auf den Beverdamm sollten Leitlinien-Markierung für Fahrradfahrer aufgebracht werden. Auch entlang der K 5 könne im Bereich des neuen Radwegs Geschwindigkeiten bis maximal 100 km/h gefahren werden, hierfür fordert die BI die Halbierung des Höchsttempos.

Bevergebiet allgemein Der neue Radweg entlang der Bever sei gut gestaltet, lobt die BI. Die Parksituation am Beverdamm in Bezug auf nicht angepasstes Parken durch Motorräder sei jedoch nicht zu akzeptieren. Ansonsten sei verkehrstechnisch im Rahmen der geforderten Maßnahmen absolut nichts passiert. „Vielleicht sollte man sich ordnungspolitisch einmal das Beispiel Möhnesee ansehen“, heißt es in dem Offenen Brief. Dort geht‘s seit 2020 mit Tempo von maximal 50 km/h rund um das Gewässer. „Seitdem ist dort eine vertretbare Ruhe.“

Fazit der Bürgerinitiative Das Resümee der BI ist ernüchternd, die Kritik an den Behörden groß. So heißt es in dem Offenen Brief: „Bisher hat es keine signifikanten Verbesserungen (...) nach mehrjährigen Gesprächen gegeben. Alle betroffenen Bürger der Stadt sind sehr enttäuscht und fühlen sich allein gelassen. Es hat den Anschein, man wolle das Thema im Oberbergischen Kreis aussitzen.“ Es gibt aber auch Positives: „Die Polizei ist unserem Thema gegenüber offen. Die Stadt Hückeswagen nebst allen Fraktionen unterstützen unsere Forderungen.“ So hat der Rat im Dezember einen Lärmaktionsplan verabschiedet, der einen Maßnahmenkatalog zur Realisierung festschreibt. Dies betrifft sowohl den innerstädtischen Bereich als auch die Außenortsstraßen wie Bundes- und Landstraßen. Für die BI steht nun vor allem die Kreisverwaltung in Gummersbach in der Pflicht: „Insbesondere zur Unterstützung des Lärmaktionsplanes der Stadt Hückeswagen ist der Oberbergische Kreis bei Bundes- und Landstraßen gefordert. Dieses wird aktiv erwartet.“

Wie auch die Polizei sieht die Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm die B 483 als „Einfallstor“ vor allem von Bikern aus dem Ruhrgebiet, die zur Bever-Talsperre und auch weiter ins Oberbergische hineinwollen. So kommt die BI zu dem Schluss: „Das hiesige Kreisgebiet ist mit seiner anspruchsvollen und attraktiven Topografie in Verbindung mit vielen Freizeitmöglichkeiten für motorisierte Zweiradfahrende nach wie vor sehr interessant.“ Die BI habe immer auf die Abhängigkeit der Verkehrsdichte, der Unfallzahlen und der Lärmsituation hingewiesen, nun fragt sie: „Warum wird immer erst seitens der Behörden gewartet, bis sich die Unfallfolgen mit Toten drastisch erhöhen?“ Aus Sicht der BI wäre Prävention vor Reaktion ein angepasstes Instrument. „Dieses wird bereits seitens der Polizei praktiziert, aber leider nicht mit der notwendigen Intensität“. Das Netzwerk der Polizei mit anderen Kommunen sei aber gewiss ein guter Anfang.