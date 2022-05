Hilfe für die Wahlkreise in Oberberg : Akustische Infos zur Landtagswahl für Blinde

So sieht die Wahlschablone zur Landtagswahl für Blinde und Sehbehinderte aus. Foto: Kreis Mettmann

Oberberg Wahlschablonen helfen Sehbehinderten dabei, geheim zu wählen. Die Inhalte der Stimmzettel werden zudem über eine Telefonansage vorgelesen.

Das Recht auf Teilnahme an freien, gleichen und geheimen Wahlen gehört zu den Grundpfeilern der Demokratie. Aber wählen dürfen heißt nicht in jedem Fall auch wählen können, wie Philipp Ising von der Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilt. Wie geben blinde und hochgradig sehbehinderte Wahlberechtigte ihre Stimme ab? Woher wissen sie, was auf den Stimmzetteln steht und wo sie ihre Kreuze machen müssen, um bestimmte Personen oder Parteien zu wählen? Die Antwort auf diese Fragen lautet: Wahlschablonen helfen dabei, geheim zu wählen.

„Eine abgeschnittene Ecke ermöglicht es, den Stimmzettel richtig in eine mit Löchern versehene Mappe einzulegen“, erläutert Ising. Über die in Großdruck und Punktschrift angebrachte Nummerierung der Löcher können blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte ihr Kreuz genau da machen, wo sie es möchten.

Aber woher wissen sie, welche Kandidaten oder Parteien sich hinter welchem Loch verbergen? Zur Landtagswahl am 15. Mai wird diese Information wieder akustische zur Verfügung gestellt. „Die Inhalte der Stimmzettel werden über eine Telefonansage vorgelesen und auch im Internet zur Verfügung gestellt“, teilt Ising mit. Mit der Eingabe der Wahlkreisnummer, die auf der Wahlbenachrichtigung steht und die für Hückeswagen die 23, für Wermelskirchen die 22 und für Radevormwald die 36 ist, können sich Anrufer unter ☏ 0800/00096710 den vollständigen Inhalt ihres Stimmzettels vorlesen lassen – so oft sie wollen und kostenfrei. Über das Handy geht das sogar direkt in der Wahlkabine.

Organisiert werden Herstellung und Verteilung der Wahlhilfepakete mit je einer Wahlschablone und einer akustischen Gebrauchsanweisung auf CD sowie der telefonische Ansagedienst von der Arbeitsgemeinschaft der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Nordrhein-Westfalen (BSVNRW). Für Wahlberechtigte mit Sehverlust ist diese Wahlhilfe kostenfrei. Finanziert wird sie vom NRW-Innenministerium. Wer in den örtlichen Bezirksgruppen und Mitgliedsvereinen der BSVNRW organisiert ist, erhält seine Wahlhilfen automatisch. Alle übrigen Betroffenen können sie telefonisch bei den Landesgeschäftsstellen der BSVNRW anfordern: in Meerbusch für den Bereich Nordrhein unter ☏ 02159/96550, in Dortmund für den Bereich Westfalen unter ☏ 0231/5575900.

Philipp Ising rät: „Wählerinnen und Wähler, die die Wahlhilfen nutzen möchten, sollten diese möglichst frühzeitig anfordern, damit sie rechtzeitig zur Wahl geliefert werden können.“

www.bsvw.org/wahlen

