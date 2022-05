Kleiderkammer in Hückeswagen : Die „Kammerzofen“ sind wieder zurück

Kleiderkammer in Hückeswagen

In der Kleiderkammer der katholische Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt gibt es eine große Auswahl. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Nach über zwei Jahren Corona-Zwangspause war die Kleiderkammer der katholischen Pfarrgemeinde erstmals wieder geöffnet.

Noch ist am Samstagmorgen wenig los. Aber dennoch merkt man, dass Helferinnen in der Kleiderkammer der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt voller Vorfreude sind. Endlich, nach über zwei Jahren der Corona-Zwangspause, durften die „Kammerzofen“, wie die Frauen auch liebevoll genannt werden, wieder ihrer ehrenamtlichen Aufgabe nachgehen.

Eine Ausnahme hat es allerdings bereits im April gegeben. Damals war die Kleiderkammer für zwei Tage geöffnet gewesen. An einem Tag hatten speziell Kleidung und Spielzeug für die ukrainischen Familien und Kinder abgegeben werden können, die dann am zweiten Tag abgeholt werden konnten. Aber sonst habe zwei Jahre Stille in der Kleiderkammer geherrscht, wie „Kammerzofe“ Margarete Deja sagt.