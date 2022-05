Hückeswagenerin wird neue Vorsitzende : Frischer Wind in der Kolpingsfamilie

Hückeswagen Katharina Klintworth (33) wurde zur neuen Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Hückeswagen gewählt. Sie übernimmt das Amt von Stephan Teders. Die Aktivitäten nehmen langsam wieder Fahrt auf.

Die Jahresberichte machten deutlich, dass die Corona-Pandemie einen enormen Einfluss auf die Gemeinschaftsaktivitäten der Kolpingsfamilie hatte. So mussten viele geplante Aktivitäten ausfallen. Was möglich war, wurde jedoch in Angriff genommen. So fanden Podiumsdiskussionen zur Bundestags- und zur Landtagswahl statt. Ebenso gelang es den Mitgliedern, zwei Gala-Karnevalssitzungen mit viel Aufwand und technischem Equipment virtuell aufzuzeichnen und übers Internet auszustrahlen. Es gab Open-Air-Messen im Garten der Familie Goldstraß, eine Fahrt zu den Karl-May-Festspielen nach Elspe sowie ein kleines Ostertreffen und einen Bingo-Nachmittag. Relativ regelmäßig fand die Altpapiersammlung der Kolpingjugend statt. Konstant geblieben war auch die Zahl der Mitlieder, die aktuell bei 191 liegt. Der Kolpinghaus-Verein hat die Pandemie dazu genutzt, in das Haus am Wilhelmplatz zu investieren: Angeschafft wurden eine neue Küche sowie Sonnenschirme für die Außengastronomie.

Ausführlich besprochen wurde am Mittwoch die Beitragsordnung, die die Kolping-Bundesversammlung im November beschlossen hat. Mit der neuen Einstufung werden ab 2023 sowohl ein Sozialbeitrag als auch familienfreundlichere Beiträge eingeführt. Die größte Entlastung erfahren dabei die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 26 Jahren, die sich in der Ausbildung befinden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren sind beitragsfrei. Für die Senioren erhöht sich der Jahresbeitrag leicht. Mit viel Elan nimmt die Kolpingsfamilie nun ihre Aktivitäten wieder auf. Am 8. Mai startet die Minoritenwallfahrt nach Köln und Lindlar; Anmeldungen sind keine mehr möglich. Geplant sind ebenso die Teilnahme am Drachenbootrennen an Fronleichnam, 16. Juni, wie auch am Altstadtfest im September. Zwanglose Treffen finden sonntäglich unter dem Motto „Sperrangelweit“ im Kolpinghaus statt; ebenso soll das unterhaltsame Kneipenquiz am 19. Juni fortgesetzt werden.