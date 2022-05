Feuerwehr Hückeswagen : Feuerwehr musste 270 Mal ausrücken

Hückeswagen Bei der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr im Forum der Montanusschule wurde die große Bedeutung der Wehr angesichts der Hochwasserkatastrophe noch einmal sehr deutlich.

„2021 war das zweite Jahr in Folge, das unter dem Einfluss des Coronavirus stand – es war dennoch ein ereignisreiches und spannendes Jahr für uns“, sagte Silke Lemmen, Brandinspektorin und stellvertretende Wehrleitung. Sie lobte in ihrer kurzen Begrüßung das Verhalten ihrer Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. „Es hat viel Disziplin erfordert, sich vor und nach jedem Einsatz und jeder Übung zu testen“, sagte Silke Lemmen. Kreisbrandmeister Wilfried Fischer wiederum begrüßte Silke Lemmen als „erste Frau an der Spitze einer Feuerwehr im Oberbergischen Kreis“.

Deutlich wurde, wie wichtig die Arbeit der Hückeswagener Feuerwehr ist, als Stadtbrandinspektor Karsten Binder einen kleinen Rückblick über das vergangenen Jahr gab. Im Zentrum stand dabei natürlich die Hochwasserkatastrophe mit ihren zahlreichen Evakuierungen in der Nacht auf den 15. Juli und den Schäden. Allerdings war die Feuerwehr auch sonst zu einigen größeren Einsätzen ausgerückt, die so sicherlich nicht alle Tage vorkommen. „Am 5. April musste in einem Großeinsatz mit Höhenrettung ein verunfallter Techniker vom Windrad in Vormwald evakuiert werden. Am Drosselweg brannte am 19. September ein Wohnhaus komplett aus, und auch der Hallenbrand an der Carl-Benz-Straße am 15. November hat uns in Atem gehalten“, sagte Binder.