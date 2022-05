Politik in Hückeswagen : Jetzt muss der Stadtteil- und City-Manager her

Jetzt muss der Stadtteil- und City-Manager her

Politik in Hückeswagen

Jürgen Becker (SPD) äußerte die Sorge, dass sich womöglich ein Fachbüro, das weit weg von Hückeswagen ist, um das City-Management in der Schloss-Stadt kümmert. Foto: SPD

Hückeswagen Die im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) entwickelten Planungen für das Hückeswagen der Zukunft sollen nun realisiert werden.

Im vorigen September hat der Stadtrat nach einem langen Prozess zur Ideenfindung den Grundsatzbeschluss gefasst, Nägel mit Köpfen zu machen. Heißt konkret: Die im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) entwickelten Planungen für das Hückeswagen der Zukunft sollen nun in die Tat umgesetzt werden. Nach den Vorgaben des Landes muss dazu erst einmal ein Stadtteil- und City-Management her. Das übernimmt koordinierende Aufgaben bei der Umsetzung und soll gleichzeitig Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft sein. Professionell machen so etwas freie Fachbüros im Auftrag der Kommunen.