Hückeswagener Schulen haben Ukrainier aufgenommen : Schulpflicht für junge Flüchtlinge

Auch in Hückeswagen werden ukrainische Schüler unterrichtet. Foto: dpa/Robert Michael

Hückeswagen Die Jungen und Mädchen aus der Ukraine können in Ausnahmefällen digital am Unterricht in ihrer Heimat teilnehmen. Der Schulbesuch in Hückeswagen soll aber die Integration erleichtern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zurzeit leben 58 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Hückeswagen. Etwa ein Drittel von ihnen ist noch im Kita-Alter, aber noch nicht alle sind auch in den Kindertagesstätte angekommen, denn eine Pflicht zum Kita-Besuch besteht nicht. Anders sieht das für die älteren Kinder und Jugendlichen aus: Sobald sie offiziell in der Stadt angemeldet sind, gilt für sie, genauso wie für deutsche Kinder, die gesetzliche Schulpflicht. 13 Mädchen und Jungen aus der Ukraine werden an den Grundschulen unterrichtet, die meisten davon an der Löwen-Grundschule. 21 ukrainische Kinder gehen zu weiterführenden Schulen, also zur Haupt- oder Realschule oder zu Gymnasien. Fünf Heranwachsende sind im Alter für das Berufskolleg.

Das größte Problem bei der Integration der überwiegend mit ihren Müttern aus der Ukraine geflüchteten Kinder in die Klassen sind die mangelnden Deutsch-Kenntnisse. Das wurde am Donnerstagabend in der Sitzung des Schulausschusses deutlich. Theoretisch besteht auch die Möglichkeit, dass Kinder digital aus der Distanz heraus am Schulunterricht in ihrer Heimat teilnehmen. Laut Alexander Stehl, Fachberichsleiter Bildung und Soziales bei der Stadtverwaltung, soll das aber nur in Ausnahmefällen genutzt werden, damit ihnen eine Eingliederung und ein normaler Alltag in Deutschland ermöglicht werden. Dazu leiste der Schulbesuch vor Ort einen wesentlichen Beitrag.

(bn)