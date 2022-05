Krieg in der Ukraine : Futterspenden für Tiere in Ukraine

Durch die VETO-Hilfsaktion mit Partnern, wie dem Wiehagener Logistikverbund der BTG, erhielt der Verein Tierfreunde Ukraine jetzt 30 Paletten Futterspenden für Tiere in der Ukraine. Foto: Tierfreunde Ukraine

Hückeswagen Das Unternehmen BTG koordinierte jetzt 30 Paletten mit Futterspenden. Über eine Sammelstelle in der Ukraine gehen die Spenden an Partner-Organisationen im ganzen Land, um möglichst viele notleidende Tiere versorgen zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar sind viele Menschen mit ihren Haustieren auf der Flucht oder konnten diese notgedrungen erst gar nicht mitnehmen.

„Diese Situation bringt daher zunehmend auch die Tierheime in der Ukraine ans Limit“, berichtet Gabriele Evertz von der an der Wiehagener Gewerbestraße angesiedelten takefive-medie GmbH. Eine große Hilfsbereitschaft komme unter anderen von Tierschützern aus Deutschland, darunter von der Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen (VETO ), die Hilfsaktionen in die Ukraine koordiniert. „In diesem Zusammenhang erfolgte kürzlich eine umfangreiche Futterspende des Logistikverbunds der BTG gemeinsam mit seinem niederländischen Kooperationspartner Yarrah“, teilt Gabriele Evertz mit. Der Großhandel BTG gehört ebenso wie die Werbeagentur, die sich auf die Heimtierbranche spezialisiert hat, zum Gesamtunternehmen Zooma, die alle ihren Sitz an der Gewerbestraße haben.

Eingebettet sei diese schnelle und unkomplizierte Hilfe der so dringend benötigten Futtermittel in das ganzheitlich ausgerichtete Tierschutzprojekt, das die Fachhandelsgruppe zookauf koordiniere und betreue. Die zookauf-Systemzentrale treibt den Tierschutz im Rahmen des Projekts „GoodyFriends“ auf regionaler Ebene voran, während in Kooperation mit VETO und in enger Abstimmung mit der BTG der grenzübergreifende Tierschutz in ganz Europa im Fokus steht.

Große Einigkeit rund um die Hilfsaktion herrscht bei Jürgen Schwedux, Geschäftsführer der BTG System-Logistik, und Christian Franke, Vertriebsleiter D/A/CH beim Bio-Tierfutter-Hersteller Yarrah: „Es ist uns wichtig, in diesen Zeiten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und den Menschen dort zu setzen und zu helfen. Zur Versorgung der in den Tierheimen untergebrachten Tiere in der Ukraine wird jede Menge Futter benötigt, und die Reserven sind schnell aufgebraucht.“

Insgesamt erhielt VETO 30 Paletten an hochwertigem Bio-Futtermittel von Yarrah und unterstützte damit die Initiative des Vereins Tierfreunde Ukraine. Über eine Sammelstelle in der Ukraine gehen die Futterspenden an Partner-Organisationen im ganzen Land, um möglichst viele notleidende Tiere versorgen zu können.

(büba)