Hückeswagener und die Fußball-EM : Daumen für Frankreich sind gedrückt

Noch sitzt sie entspannt auf der Gartenschaukel: Bis Joëlle Callsen-Lemoult die Frankreich-Fahne zum Anpfiff wiederfindet, tut es auch ein Festband in den Landesfarben Rot-Weiß-Blau. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Seit 48 Jahren lebt die gebürtige Französin Joëlle Callsen-Lemoult in Deutschland. Bei der Fußball-Europameisterschaft fiebert sie aber mit dem amtierenden Weltmeister – und mit ihrem Heimatland. Viel Ahnung von Fußball habe sie nicht.

Zur Fußball-EM 2016 hatte Joëlle Callsen-Lemoult den richtigen Riecher und gewann mit ihrem Tipp für die Partie Frankreich-Deutschland gegen den Mitarbeiter unserer Zeitung. Heute, Dienstag, treffen die beiden Nationalmannschaften im ersten EM-Gruppenspiel erneut aufeinander. Der Anpfiff ist um 21 Uhr. Und auch diesmal ist die gebürtige Französin von einem Sieg der Franzosen überzeugt. 2:0 lautet der Tipp für ihr Heimatland. Als Fußballexpertin sieht sich die Französisch- und Deutschlehrerin im Ruhestand aber keineswegs. „Ich habe nicht viel Ahnung vom Fußball und kenne die jungen Spieler der Mannschaft doch gar nicht“, gibt sie zu und lacht.

Die Leidenschaft für die Sportart liegt dennoch in der Familie. Schon die Söhne Raphaël (38) und Gabriel (36) haben früher in Hückeswagen beim RSV 09 auf dem Platz gekickt. Mittlerweile haben sie eigene Lieblingsvereine wie Bayern München und den französischen Fußballclub Paris St. Germain. Dass Deutschland gleich in der Vorrunde auf den Weltmeister und darüber hinaus auch auf Portugal als amtierenden Europameister trifft, ist eine große Herausforderung für die deutsche Elf. „Da spielen gleich die Elefanten gegeneinander, das wird spannend“, sagt die 69-Jährige.

Info „Grande Nation“ will den Titel holen WM Die französische Fußballnationalmannschaft der Männer, häufig auch „Les Bleus“ oder „Équipe Tricolore“ genannt, wurde 2018 in Russland zum zweiten Mal in der Fußballgeschichte Weltmeister. EM Nach Platz 2 bei der Heim-EM 2016 will die „Grande Nation“ nachlegen und sich nun bei der Fußball-EM 2021 auch den Europameistertitel sichern. Name Die Endrunde wird aufgrund der Corona-Pandemie erst ein Jahr später als geplant ausgetragen, heißt aber seitens der UEFA offiziell immer noch „UEFA EURO 2020“. Gruppe In der Gruppe F treten die starken Mannschaften von Deutschland, Portugal, Frankreich sowie Außenseiter Ungarn gegeneinander an. Da sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale qualifizieren, dürfte das Weiterkommen ins Achtelfinale für alle drei Top-Teams zu schaffen sein.

Als junge Frau kam Joëlle Callsen-Lemoult nach Deutschland, arbeitete ein Jahr als Assistentin in Bonn und von 1975 bis zur Pensionierung vor vier Jahren am St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth. Auf dem Lindenberg wurde sie sesshaft und gründete eine Familie. In Hückeswagen bekannt ist die Französin vor allem durch ihr Engagement für die deutsch-französische Städtepartnerschaft mit Etaples sur Mer. Seit vielen Jahren leitet sie das Partnerschaftskomitee der Schloss-Stadt und organisiert den Austausch zwischen den beiden Städten. Zurzeit steckt das Komitee in den Vorbereitungen für das Jubiläum zu „50 Jahren Städtepartnerschaft“, das im nächsten Jahr groß gefeiert werden soll.

Es gibt aber noch mehr, dass Joëlle Callsen-Lemoult derzeit von der Fußball-Europameisterschaft ablenkt. „Vor wenigen Tagen ist mein viertes Enkelkind geboren“, sagt sie stolz. Bis sie es in den Armen halten kann, werden noch einige Wochen vergehen, denn Sohn Gabriel lebt mit seiner Familie in London. „Ich bin aber mittlerweile zweimal geimpft und habe auch den QR-Code als Impfnachweis, so dass ich vielleicht im August nach London reisen kann“, sagt sie und hofft auf ein baldiges Wiedersehen.

Die Spiele der Fußball-EM verfolgt dafür der neunjährige Enkel aus der Bundeshauptstadt Berlin. „Er füllt auch die Spieletabelle aus, die ich ihm geschickt habe“, sagt die stolze Oma.