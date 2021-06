Sommerferien-Programm in Hückeswagen : Kinder können ab Dienstag den Ferienspaß buchen

Hückeswagen Die Stadt hat trotz Corona ein Ferienspaß-Programm zusammengestellt, für das sich Kinder und Jugendliche ab dem 15. Juni anmelden können. An weiteren Angeboten wird derzeit noch gearbeitet.

Nach den entbehrungsreichen Monaten aufgrund des Corona-Lockdowns will die Stadt gerade in diesem Jahr Kindern und Jugendlichen ein schönes Ferienspaß-Programm für die Sommerferien anbieten. „Viele Vereine und Engagierte haben sich Gedanken gemacht, welche Angebote unter Einhaltung der Hygienebestimmungen durchführbar sind und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt“, berichtet Mario Moritz von Stadtverwaltung der zusammen mit Annette Binder den Ferienspaß zusammengestellt hat. Höhepunkte in diesem Jahr seien eine Fahrt zum Escape-Room in Remscheid, Stand-Up-Paddling auf der Bever-Talsperre, ein Besuch im Klettergarten und ein Segelkursus, bei dem die jungen Teilnehmer am Ende sogar den „Jüngstensegelschein“ machen können.