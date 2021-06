Katholische Kirchengemeinde in Hückeswagen : Erstkommunion mit Taufkerze

Hückeswagen Der dritte Termin mit ebenfalls zwölf Kindern findet im September statt. Wegen Corona gab es nicht einen Einzeltermin, sondern drei über das Jahr verteilt.

Nach dem ersten Termin am Sonntag, 25. April, der nur von zwei Kindern wahrgenommen wurde, bekam am Sonntag die zweite Gruppe von zwölf Kindern in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt das Sakrament der Heiligen Erstkommunion gespendet. „Die Kinder gestalteten die Predigt praktisch selbst, indem sie die einzelnen Aspekte der Erstkommunion betrachteten“, sagte Diakon Burkhard Wittwer. So hätten die Kinder etwa die Taufkerze mitgebracht, um zu symbolisieren, dass die Erstkommunion auf die Taufe aufbaute. Der dritte Termin mit ebenfalls zwölf Kindern findet im September statt. Wegen Corona gab es nicht einen Einzeltermin, sondern drei über das Jahr verteilt. foto: kathrin brieden