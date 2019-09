Oberbergischer Kreis : Broschüre zur Berufsorientierung

Hückeswagen Alle Achtklässler haben auch in diesem Schuljahr wichtige Infos bekommen.

Der Oberbergische Kreis richtet sich mit seiner aktuellen Broschüre zur Berufsorientierung auch wieder an alle Eltern der Achtklässler. „Ich möchte mein Kind durch den Prozess der Berufsorientierung begleiten und dabei unterstützen, aus der Vielzahl der beruflichen Möglichkeiten die passende für meinen Sohn zu finden.“ So wie diese Mutter möchten Eltern ihr Kind auf dem Weg zur Berufswahl begleiten.

Orientierung für den Prozess der Berufswahl bietet Eltern die neue kostenlose Broschüre des Oberbergischen Kreises „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Sie wurde zu Schuljahresbeginn an die Schüler der achten Klassen an allen oberbergischen Schulen verteilt. In der Broschüre berichtet der Kreis über die Berufsorientierung und das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) in den Schulen ab Klasse acht.