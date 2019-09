Hückeswagener Weltkindertag-Fest erstmals am Samstag : Ein Kinderfest wie aus dem Bilderbuch

Hückeswagen Tolles Wetter, volle Straßen und viele fröhliche Gesichter – das Fest zum Weltkindertag am Samstag war ein Erfolg auf ganzer Linie. Zu den kreativen Angeboten zählten Schneeballschlacht, Kinder-Tattoos und Schaufenster-Geschichten.

Es gibt Wimmelbücher, deren Seiten lange anschaut werden müssen, um alle Szenen zu entdecken, die dort abgebildet sind. Am Samstag bot die Innenstadt einen ähnlich bunten Anblick. Beim Weltkindertagsfest wimmelte es nur so vor Menschen, Bastel- und Spielangeboten auf der Island- und Bahnhofstraße. Alle Hückeswagener Vereine, Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen waren eingeladen, sich mit Aktionen zu beteiligen. Und auch die meisten Einzelhändler hatten sich Gedanken gemacht, was sie zum Wohl der Kinder beitragen konnten.

Gewinnspiel Bis 15 Uhr wurden die ausgefüllten Karten in einer Box am Weberdenkmal gesammelt und im Anschluss die Gewinner gezogen.

Wie viele Kinder und Eltern zum Weltkindertag gekommen waren, konnte niemand so richtig schätzen. Jedoch waren die 500 Laufkarten, auf denen die Kinder an jeder Station Stempel sammeln konnten, bereits nach der ersten Stunde vergriffen. Auch die 150 Hotdogs, die die Fleischerei Kriegel kostenlos an die Kinder ausgab, waren am frühen Mittag aufgegessen. Samanta (9) ergatterte die letzte Wurst im Brötchen. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel los ist“, zeigte sich Inhaber Stefan Kriegel überwältigt von dem Ansturm.