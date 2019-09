Knax-Spieleparty in Hückeswagen : Party rund um die Mehrzweckhalle

Hückeswagen Stadtsportverband, Bürgerbad und Sparkasse bieten wieder die Knax-Spieleparty.

Der September ist ein kinderfreundlicher Monat in der Schloss-Stadt. Findet am heutigen Samstag die große Weltkindertagsaktion an der Bahnhofsstraße und im Island statt, wird auch am Wochenende darauf ein abwechslungsreiches Programm für alle Kinder zwischen fünf und 13 Jahren geboten. Am Samstag, 28. September, steigt in und rund um die Mehrzweckhalle im Brunsbachtal sowie im Bürgerbad die Knax-Spieleparty von Stadtsportverband, Bürgerbad und Sparkasse.