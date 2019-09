Haupt- und Finanzausschuss Hückeswagen : Ordnungsstreifen – mehr Respekt dank Dienstwagen?

Hückeswagen Während landesweit Polizeibeamte über zunehmende Respektlosigkeit und aggressives Verhalten, die sie im Dienst erfahren, klagen, wirken Uniform und Dienstfahrzeug in Hückeswagen offenbar psychologisch noch beruhigend auf die Gemüter.

Die Ordnungsstreifen der Stadt sind seit November vorigen Jahres in einheitlicher Dienstuniform im Stadtgebiet unterwegs und nutzen für Streifenfahrten den vom Oberbergischen Kreis bereit gestellten Dienstwagen in „polizeiähnlicher Optik“. So sieht es die Kooperationsvereinbarung zur „Ordnungspartnerschaft Sicherheit“ vor. Ihr ist die Stadt nach anfänglicher Ablehnung 2018 beigetreten – wie die anderen zwölf Kommunen im Kreis auch.