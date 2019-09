Tennis : Hückeswagen hat wieder Stadtmeister

Hückeswagen Nach 16-jähriger Unterbrechung fanden am Samstag die Finalspiele der Tennis-Stadtmeisterschaften statt.

Beide Hückeswagener Tennisvereine, der HTC 73 und der TC Blau Rot litten in den vergangenen Jahren an einem Spielerschwund. „Da wir nicht mehr genügend Spieler für die Medenspiele aufstellen konnten, haben wir einen Kooperationsvertrag zwischen den beiden Vereinen beschlossen“, erklärte Dirk Karthaus als Vorstandsvorsitzender des HTC. Bei den Medenspielen handelt es sich um die offiziellen Verbandsmeisterschaften in der Tennisliga. „Durch die Kooperation beider Vereine konnte ich in der U15 bei den offiziellen Spielen mitkämpfen“, freute sich der 13-jährige Mal-te Breidenbach. Er ist Mitglied im Partnerverein TC Blau Rot und gewann dort im vergangenen Jahr die Jugendmeisterschaft.