Ein-Euro-Verein in Hückeswagen : Zahlende Mitglieder können bis 30. September abstimmen

Hückeswagen Drei Vorschläge stehen zur Abstimmung: Erneuerung des Skaterparks an der Ladestraße, Errichtung einer Mammutbank, Wetterunterstand an der Radtrasse.

Die zweite Projektabstimmung in diesem Jahr läuft: Die zahlenden Mitglieder des Fördervereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ können bis 30. September unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de ihren Favoriten aus drei Vorschlägen wählen. Abstimmen können sie auch am Sonntag, 15 Uhr, beim Kindertheater im Kultur-Haus Zach.