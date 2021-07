Theodor-Fliedner-Internat : Das einzige Internat Düsseldorfs wird geschlossen

Das Theodor-Fliedner-Internat in Kaiserswerth wird geschlossen, die Gebäude erhalten eine neue Nutzung. Foto: Voelker/Kaiserswerther Diakonie

Düsseldorf Das Theodor-Fliedner-Internat war eines der wenigen Großstadtinternate in Deutschland. Die Kaiserswerther Diakonie wird die Räume in Düsseldorf nun für Bildungsangebote nutzen.

Das Theodor-Fliedner-Internat in Düsseldorf stellt zum 31. Juli seinen Betrieb ein. Seit 2004 hatte das Internat Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufen I und II, die Schulen in der Umgebung besuchen, einen familiären Lebens- und Lernrahmen geboten. Da diese Organisationsform zunehmend weniger angenommen wurde, hat sich die Kaiserswerther Diakonie entschieden, das Internat zu schließen. Künftig sollen die Räume für weitere Bildungsangebote und Hilfen zur Erziehung genutzt werden.

Der Gebäudekomplex des Internats an der Alten Landstraße in Kaiserswerth wurde 1954 von der Evangelischen Kirche im Rheinland als Wohnort für Schüler des Theodor-Fliedner-Gymnasiums errichtet. 2004 übernahm die Kaiserswerther Diakonie die Trägerschaft. Seitdem ist das Internat das Zuhause von Schülern unterschiedlicher Schulen in Düsseldorf. Dort lebten bis zu 75 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren, die von einem Team von bis zu 40 Erziehern, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter unterstützt wurden.