Hückeswagener Montanus-Apotheke bietet Zusatz-Impfangebot : Booster-Impfungen erfolgen im Minutentakt

Hückeswagen In Kooperation mit der Hückeswagener Montanus-Apotheke verabreicht Dr. Max Kneher Corona-Schutzimpfungen im ehemaligen Hotel zur Post.

Juliane Fürguth, pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) der Montanus-Apotheke, und Testzentrum-Mitarbeiter René Lienenkämper nehmen die Wartenden in Empfang und geben die Daten in den Computer ein. „Die meisten kommen zum Boostern und bringen die Unterlagen schon mit“, berichtet sie. Aber auch Erst- und Zweitimpfungen sowie Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung sind möglich. Um das Impftempo anzukurbeln, können jetzt auch Apotheken Corona-Schutzimpfungen anbieten. Bisher war das in Hückeswagen nur in der Impfstelle des Kreises am Bahnhofsplatz und in den Arztpraxen möglich. Einige Hausärzte haben für die Impfungen Sonderschichten und Impftermine am Wochenende eingeschoben, um den Bedarf abzudecken. Dr. Max Kneher war bereits an einem Samstag im November in der Gemeinschaftspraxis von Tochter Dr. Katja Forche und Dr. Anne Schindler als Impfarzt im Einsatz. Seit Montag ist der Ruheständler nun für die Montanus-Apotheke im Hotel zur Post tätig. „Nach einem Gespräch mit meinem Chef Dr. Andreas Winterfeld und der Besichtigung der Räume hat alles gepasst“, berichtet Diana Gruner von der Apotheke. Kurzfristig wurde ein Zeitkontingent im Internet für Terminbuchungen freigeschaltet. Und das Angebot wird gut angenommen. „Montag und Dienstag sind schon ausgebucht, für Mittwoch und Donnerstag flacht die Kurve etwas ab“, sagt Gruner. Die Nachfrage sei so groß, dass das Angebot auch nächste Woche fortgesetzt wird. Ob auch Nachmittagstermine für Berufstätige möglich sein werden, steht noch nicht fest.