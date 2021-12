Eine Hückeswagenerin berichtet : Die Hoffnungen einer werdenden Mutter

Hückeswagen Mehrnaz Hejabizadehha (36) und Daniel Zielke (39) erwarten ihr erstes Kind. Für sie beginnt das wohl größte Abenteuer ihres Lebens – inklusive vieler Herausforderungen für Eltern und das Kind.

Heutzutage hinterfragen wir unseren Wunsch bei der natürlichsten Sache der Welt. Einer Sache, die eigentlich ohne Zweifel selbstverständlich und schön sein sollte. Sollen wir wirklich ein Kind in diese Welt setzen? Wird das heute geborene Kind in einigen Jahren in einer intakten Gesellschaft leben können? Wie wird unser Planet aussehen? Wie werden die sozialen und politischen Gegebenheiten sein? Wie wird es meinem Kind gehen? Wird es sein Leben genießen können? Welche Schwierigkeiten kommen auf unser Kind zu?

So viele Fragen, die natürlich den Eindruck erwecken, wir haben eher Zweifel. Aber kann man uns das verübeln? Denn allein bei den Themen wie Klimawandel und Pandemie zittern wir innerlich. All diese Fragen und mehr haben sich mein Mann und ich nach acht Jahren Beziehung auch gestellt, als wir uns für Nachwuchs entschieden. Es war eine höchst emotionale Entscheidung.

Nun ist unser Wunder unterwegs, und wir bereiten uns anders vor, als es unsere Eltern zu jener Zeit gemacht haben. Gemäß des Zeitgeistes. Wir ahnen, dass andere Herausforderungen auf uns zukommen werden, die zu bewältigen sind. Denn Ignoranz ist auch keine Lösung. Wir sind trotzdem in Anbetracht der Schwierigkeiten, die zu erwarten sind, froh darüber, dass unser Leben bereichert wird. An jedem Tag wird unser kleiner Schatz im Mutterleib etwas größer, und bald wird er hoffentlich gesund das Licht der Welt erblicken. Dann beginnt für uns alle – Großeltern, Onkel und Tanten mit eingeschlossen –, das größte Abenteuer unseres Lebens, das uns wahrscheinlich zum Lachen, zum Weinen bringen und viele Male vor Sorge erstarren lassen wird. Wie für viele Paare, die zum ersten Mal Eltern werden, ist es auch für uns sehr aufregend und voller Überraschungen. Auch hier spielt eine Sache eine große Rolle und begleitet uns stets: die Hoffnung. Es wird schon gut gehen, ist der nächste Gedanke. Das Kind wird sich schon einfinden in dieser Welt voller Probleme und Unstimmigkeiten. Doch diese gab es eigentlich schon immer. In jedem Jahrzehnt hatten sie andere Namen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Welt auch wunderschöne Gesichter hat, die wir nicht verkennen oder ignorieren sollten: Liebe, Familie, Freundschaft, Tanz, Musik, Natur, Gesang und vieles mehr. Das alles erweckt die Wärme des Herzens, die man auch mit Hoffnung gleichsetzen kann.