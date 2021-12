Impfbereitschaft der Hückeswagener Apotheker und Zahnärzte : Impfen auch in Zahnarztpraxis möglich

Hückeswagen In naher Zukunft sollen Zahnärzte auch Patienten impfen dürfen, so wie es jetzt bereits die Apotheken tun. Das sieht das „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie“ vor.

Eine Zahnbehandlung mit einer Testung auf das Coronavirus zu verbinden, ist in Hückeswagen schon lange möglich. Die Praxis von Dr. Fadma Al Ghaddioui ist eine der derzeit fünf Anlaufstationen für Corona-Schnelltests. In naher Zukunft sollen Zahnärzte auch Patienten impfen dürfen, so wie es jetzt bereits die Apotheken tun. Das zumindest sieht das „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie“ vor. Einige Hückeswagener Zahnarztpraxen sind bereit, die erforderlichen Hürden zu bewältigen. „Zunächst müssen dafür praktische und theoretische Schulungen abgelegt werden. Die Impfungen können dann zunächst mobil, später dann auch in den eigenen Praxisräumen stattfinden“, kündigt Dr. Frank Wiederhöft an, der seine Praxis in Wiehagen betreibt.

Tatsächlich verpflichtet der Gesetzgeber impfwillige Zahnärzte zur Teilnahme an einer Schulung, in der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden. Ungeklärt ist noch die Frage der Abrechnung, da das Impfen keine zahnärztliche Leistung ist. Dass das Gesetz nicht sofort in Kraft treten kann, liegt auch an der Limitierung des Impfstoffs. Daher sollen Zahnärzte zunächst in externen mobilen Einrichtungen und Impfzentren unterstützend tätig werden. „Falls die pandemische Lage dies erfordern sollte, können darüber hinaus perspektivisch auch Impfungen in Zahnarztpraxen in Betracht gezogen werden“, heißt es auf der Internetseite der Bundeszahnärztekammer.