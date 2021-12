Bürgermonitor in Hückeswagen : Böschung steht einem Bauabschluss im Weg

Pixwaag Die Probleme um die Erschließungsstraße zwischen einem Neubau und der Altbebauung in Pixwaag sind weiterhin ungelöst.

Als zwei Anwohner von Pixwaag vor gut einem Jahr Post von der Stadt erhielten, trauten sie ihren Augen nicht: Sie sollten ihre zu einem alten Feldweg und einem direkt daneben gebauten Neubau gelegene Böschung auf eigene Kosten wiederherstellen. Vorangegangen waren Bauarbeiten an der Erschließungsstraße, die von einer Baufirma um einen halben Meter verbreitert worden war – dafür war entsprechend Material aus der Böschung entfernt worden, die seitdem instabil ist. Nachdem sich im Januar dieses Jahres die beiden betroffenen Grundstückseigentümer am Bürgermonitor unserer Redaktion gemeldet hatten, nutzte nun der Bauherr des Neubaus den gleichen Weg: Roland Lenzing beklagt, dass die Erschließungsstraße weiterhin nicht fertiggestellt werden kann.

Er verweist auf eine Mail des städtischen Bauamts vom 5. Oktober 2020, in der es auszugsweise heißt: „Zwischen der Stadt und dem Bauherrn des Grundstücks Pixwaag 25 besteht ein Vertrag, der die Erschließung des Grundstücks regelt. Der Bauherr ist damit ermächtigt, jegliche hierfür erforderlichen Arbeiten auf diesem Grundstück durchzuführen.“ Mit diesem Vertrag verpflichtet sich der Bauherr zur Herstellung einer Erschließungsstraße auf dem entsprechenden städtischen Grundstück. Lenzing betont: „Die Erstellung eines Grundstücks muss grundsätzlich gesichert sein, was beispielsweise durch die Herstellung einer Erschließungsstraße erreicht werden kann.“ Da die Böschungssituation der Nachbarn diese derzeit aber nicht möglich mache, musste die Erschließung durch die Eintragung einer Zuwegungsbaulast auf dem städtischen Grundstück, dem öffentlichen Feldweg, gesichert werden. „Hierdurch wurde wiederum die Bauabnahme ermöglicht, ohne zunächst die Erschließungsstraße erstellen zu müssen.“ Am 24. Mai 2019 hatten Lenzing und seine Frau mit dem Bau ihres Hauses in Pixwaag begonnen, am 18. Dezember 2020 waren sie eingezogen.