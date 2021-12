Impftermine in Korschenbroich : Ohne Anmeldung - Hier wird nach den Festtagen geimpft

Korschenbroich Impfangebote ohne Termin gibt es in Korschenbroich sonntags und donnerstags. Ausnahme ist der Montag direkt nach Weihnachten: Da wird im Rathaus in Korschenbroich auch geimpft.

Nach dem Sondertermin am Montag werden wieder die Impfaktionen ohne Anmeldung donnerstags und sonntags fortgesetzt. So wird am Sonntag, 2. Januar, erneut das Rathaus von 10 bis 17 Uhr für Impfungen geöffnet sein. Am Donnerstag, 6. Januar, wird im Alten Rathaus in Glehn, Bachstraße 12, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geimpft. Am Sonntag, 9. Januar, können Impfwillige ins Korschenbroicher Rathaus an der Don-Bosco-Straße 6 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr kommen. Am Donnerstag, 13. Januar, findet die Impfaktion in Kleinenbroich Alter Bahnhof, Ladestraße 2, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr statt. Im Korschenbroicher Rathaus wird dann wieder am Sonntag, 16. Januar, von 10 bis 17 Uhr geimpft.