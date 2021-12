Pandemie im Oberbergischen Kreis : Zahl der Infizierten fällt geringer aus als vor dem Fest

43 Personen werden stationär in Krankenhäusern behandelt, zehn Patienten müssen beatmet werden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Radevormwald/Hückeswagen Die Zahl der mit Corona Infizierten in Radevormwald lag am Montag laut Kreisgesundheitsamt bei 123 Personen, am 23. Dezember waren 133 Fälle gemeldet worden.

(s-g) In Hückeswagen sind derzeit 140 Personen mit dem Erreger SARS-CoV-2 angesteckt (am Donnerstag waren es 167). 43 Personen werden stationär in Krankenhäusern behandelt, zehn Patienten müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis wird mit 262,1 beziffert, allerdings wurden am 24. und 25. Dezember keine Fälle an das Landeszentrum gemeldet. Daher kann es noch Änderungen bei den Zahlen geben.