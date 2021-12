Hückeswagens Diakon Burkhard Wittwer : „Allen Grund zur Hoffnung“

Hückeswagen Für Diakon Burkhard Wittwer ist die Hoffnung mehr als der augenblickliche Frust. Die Hoffnung liege zwischen der Wirklichkeit und der Vollendung. Die Wirklichkeit sei unausweichlich und laste zurzeit schwer auf uns.

In diesen Corona-Tagen, die sich schon zu Monaten und Jahren ausgeweitet haben, geht uns vielfach die Geduld aus. Und ich gestehe, mir geht es manchmal ebenso. Wer einmal im engsten Freundeskreis die Debatte mit einem nicht zu überzeugenden Impfverweigerer, der einem nahesteht und den man mag, geführt hat, den kann das – wie mich – fassungslos, ratlos und kurzzeitig auch hoffnungslos zurücklassen. Doch die Hoffnung ist mehr als der augenblickliche Frust. Die Hoffnung liegt zwischen der Wirklichkeit und der Vollendung. Die Wirklichkeit ist unausweichlich und lastet zurzeit schwer auf uns. Die Hoffnung schaut in die Ferne und ist federleicht. Und es gibt allen Grund zur Hoffnung: Noch nie ist so schnell ein wirksamer Impfstoff entwickelt worden. Noch nie weltweit ist ein solcher so schnell verteilt worden. Noch nie sind so wenig Menschen an einem Virus, der lebensbedrohlich ist, gestorben. Der Advent kann in diesem Jahr ganz neu in seiner ursprünglichen Bedeutung erlebt werden: Ich sehne, ich erwarte, ich hoffe auf ein neues Leben danach. Für mich als Christ bin ich mir bewusst, dass jedes Leben auf dieser Erde, ja diese Erde selbst endlich ist. Ich glaube daran, dass es noch mehr gibt als mein, als unser kleines Leben: eine größere Liebe, die für uns in Gott selbst ist.