Oberbergischer Kreis : Mehr Kosten für den Rettungsdienst

Oberberg Der Nachtragshaushalt des Kreises soll im März 2022 beschlossen werden. Vor allem für die Jugendarbeit und den Rettungsbedarfsplan sind weitere Investitionen nötig, teilt die Verwaltung in Gummersbach mit.

Die Verwaltung des Oberbergischen Kreises wird im ersten Quartal des Jahres 2022 über einen Nachtragshaushalt beraten. Dieser soll nach den Sitzungen der Fraktionen und Fachausschüsse in der Kreistagssitzung am 31. März beschlossen werden.

„Anlass für die Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2022 ist vor allem die beabsichtigte Umsetzung des vom Kreistag am 24. Juni 2021 beschlossenen Rettungsbedarfsplanes“, erläutert die Kreisverwaltung nun in einer aktuellen Pressemitteilung. Laut diesem Plan muss der Kreis in den kommenden Jahren viel in die Infrastruktur investieren, auch in Radevormwald soll eine neue Rettungswache entstehen (unsere Redaktion berichtete).