Kampf gegen Corona : Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende ist schon erreicht

Berlin Gute Nachrichten im Kampf gegen das Virus: Die Bundesregierung hat ihr Mitte November gesetztes Ziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende schon erreicht. Die Marke wurde am Sonntag überschritten.

Er appelliere jetzt an alle, mit hohem Tempo weiterzumachen, sagte Lauterbach. „Wir gehen in die zweite Runde. Es ist unser Ziel, die Booster-Kampagne über die nächsten Wochen mit so hoher Geschwindigkeit fortzusetzen, dass wir damit die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen der Omikron-Variante deutlich reduzieren können.“ Die in Deutschland laufende Booster-Kampagne sei wahrscheinlich die offensivste in ganz Europa. „Wir werden sie fortsetzen mit allen Mitteln.“ Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das 30-Millionen-Ziel erstmals am 18. November nach einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder formuliert, es damals aber noch ausschließlich auf Booster-Impfungen bezogen. Der SPD-Politiker sprach von „fast - nicht ganz - 30 Millionen Auffrischungsimpfungen“ bis zum Jahresende. An diesem Tag begann die Zählung.