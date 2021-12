Corona-Impfung : Booster ab drei Monaten jetzt auch im Kreis Kleve

Kreis Kleve Das Land NRW hat die Empfehlung der Ständigen Impfkommission in den Impf-Erlass aufgenommen. Demnach sind Auffrischungsimpfungen bereits nach drei Monaten möglich. Damit gilt diese Regelung ab sofort auch bei den Impfangeboten des Kreises Kleve.

Das Impfangebot des Kreises Kleve richtet sich an alle Personen, die in Deutschland wohnen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben oder die in Deutschland beschäftigt sind. Erst- und Zweitimpfungen sind ab einem Alter von zwölf Jahren möglich, Auffrischungsimpfungen ab 18 Jahren.