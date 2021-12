Nach Besuch am Glühweinstand : Niederländer fahren mit Auto über Sportplatz in Kleve

Niederländer fahren mit Auto über Sportplatz in Kleve

Nach Besuch am Glühweinstand

Kleve Der mit drei Männern besetzte VW Polo drehte eine Runde über die Tartanbahn des Sportplatzes des VFL Merkur in Kleve. Der Polizei gestanden sie, vorher am Glühweinstand gewesen zu sein. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zu einer ungewöhnlichen Spritztour kam es nach Aussage der Polizei am Dienstag gegen 18.55 Uhr. Zeugen hatten die Beamten darüber informiert, dass ein mit drei Personen besetzter VW Polo mit niederländischem Kennzeichen eine Runde über die Tartanbahn des Sportplatzes des VFL Merkur an der Flutstraße fuhr.

Als die Personen die Sportanlage verlassen wollten, stellten sich die Zeugen dem Wagen in den Weg. Bei der Kontrolle, durch die unmittelbar danach eingetroffenen Polizeibeamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 25-Jährigen aus den Niederlanden handelte. Er räumte ein, gemeinsam mit seinen beiden Begleitern (23 und 26) zuvor am Glühweinstand in Kleve gewesen zu sein. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Männer dann irrtümlich mit dem VW von der Ludwig-Jahn-Straße geradeaus auf das Gelände des Sportplatzes.