Grüne Weihnacht : Was da grünt und blüht neben dem Tannenbaum

Petra Vermaasen mit einer Zimmertanne auf ihrem Schoß. Nur eine Alternative für das adventliche Heim. Foto: Anja Settnik

Kleve/Goch Zur Adventszeit blüht daheim längst viel mehr als Weihnachtssterne. Warum man die nie mit kaltem Wasser gießen sollte – und was sonst beliebt ist.

Daran, was die beliebteste dekorative Pflanze zur Weihnachtszeit ist, kann kaum ein Zweifel bestehen: In jedem Gartencenter und jedem Blumengeschäft warten Weihnachtssterne in verschiedensten Größen und Farben auf Käufer. Oder haben gewartet, denn jetzt, zu den Festtagen, dürftet die meisten von ihnen ein neues Zuhause gefunden haben. Die Weihnachtsstern-Produktion ist ganz auf die Advents- und Weihnachtszeit ausgerichtet; nach den Feiertagen übernehmen andere Pflanzen die Vorherrschaft in der Wohnung und auf der Terrasse – gerne solche, die schon den Frühling erahnen lassen.

Sigrid Hau und Petra Vermaasen sind als Gärtnerinnen im Gartencenter des Gocher Hagebaumarkts beschäftigt. Sie helfen der Kundschaft schon seit vielen Jahren, sich im großen Angebot der Grün- und Blühpflanzen zurecht zu finden. Und sie machen auch sehr gerne auf Alternativen zum allgegenwärtigen Christstern aufmerksam. Zum Beispiel mag Sigrid Hau sehr gerne die Zimmertanne. Womit sie nicht etwa den mannshohen Weihnachtsbaum meint (und auch keine kleine Fichte oder Nordmanntanne), sondern ein zartes Pflänzchen, an das man besser keine Kugeln hängt. „Wichtig ist, dieses Bäumchen optimal und hell aufzustellen, denn es wächst immer zum Licht und wird dann leicht krumm“, weiß Petra Vemaasen. Botanisch heißt das exotische Gewächs Araucaria, und wer Geduld und einen grünen Daumen hat, kann ihr jahrzehntelang beim Wachsen zusehen.

Wer nicht gerade allergisch auf diese elegante Blume reagiert, wird die Amaryllis mögen. Ob mit Zwiebel im Topf oder als Schnittblume: Diese Pflanze mit ihrem dicken Stängel und den großen, oft mehreren trichterförmigen Blüten, ist in jedem Fall ein Hingucker. Sie blüht von Dezember bis maximal Februar und kann, wenn sie danach gut gewässert wird, auch nach draußen gestellt werden, um sich bis zum nächsten Winter wieder zu stärken und erneut Blüten zu entwickeln.

Der „Christusdorn“ nimmt einen etwas makabren Bezug auf Jesu’ Dornenkrone: Unter seinen hübschen kleinen Blüten und Blättern verbergen sich üble Stacheln. „Die pieken mindestens ebenso wie die von Kakteen“, warnt Sigrid Hau. Interessant bei diesem Pflänzchen: Die kleineren Exemplare sehen grundsätzlich schöner aus, weil das Verhältnis von Pflanze zu Blüte günstiger ist. Die Blüten sind nämlich immer vergleichsweise zierlich, aber durchaus ansehnlich.

Dann der Weihnachtsstern: rosa, weiß, hellrot, dunkelrot, gestromt – was da „blüht“, sind nur rötlich gefärbte Blätter. Die sich meist am längsten halten; bei unprofessioneller Pflege fallen sie nämlich von unten aus ab. An wohl jeder Krippe in der Kirche oder daheim steht er, gerne auch auf der Fensterbank und auf Beistelltischchen. Der Weihnachtsstern, den es von mini bis riesig gibt, passt überall hin und wird in entsprechenden Mengen produziert und verkauft. Mancher tauscht seine Exemplare kurz vor dem Fest nochmal aus, weil er oder sie vielleicht nicht hinreichend berücksichtigt hat, dass es die Zimmerpflanze gerne schön warm hat und immer schön feucht sein muss. „Bloß nicht mit kaltem Wasser gießen“, rät Petra Vermaasen.