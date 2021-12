Medienbericht : Polizei ermittelt bundesweit in mehr als 11.000 Fällen wegen gefälschter Impfpässe

Berlin Bundesweit ermittelt die Polizei einem Bericht zufolge inzwischen in mehr als 11.000 Fällen wegen gefälschter Impfpässe. Allein beim bayerischen Landeskriminalamt gebe es seit Jahresbeginn 3070 Fälle - nach 110 Fällen bis Anfang September.

In Nordrhein-Westfalen würden 2495 Fälle gezählt, knapp die Hälfte davon seit Ende November. In Berlin seien es 1028 Fälle, in Hessen und Baden-Württemberg jeweils eine Zahl im "unteren vierstelligen Bereich", in Rheinland-Pfalz 727 und in Hamburg 720 Fälle. Selbst im bevölkerungsarmen Schleswig-Holstein gebe es 550 Fälle - zwei Drittel davon fielen demnach in den vergangenen vier Wochen an.