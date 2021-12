Kommentar zur Ausweitung von 2G : NRW ist zu zögerlich im Kampf gegen Omikron

NRW stoppt Großveranstaltungen. Warum so spät? Auch die 2G-Regel muss ausgeweitet werden. Land und Bund sind zu zögerlich. Wirtschaft und Familien können angesichts von Omikron mehr erwarten.

Im Kampf gegen Omikron wacht NRW auf: Das Land führt im Sport- und Freizeitbereich 2Gplus ein, Großveranstaltungen dürfen keine Zuschauer mehr haben. Gut so, aber warum erst so spät? Bundesliga-Spiele hätten längst vor leeren Rängen stattfinden müssen. Auch die 2G-Regel im Handel könnte konsequenter ausgelegt werden. Bei aller Liebe zu Blumen und Büchern – warum Gartenmärkte und Buchläden von der 2G-Pflicht ausgenommen sind, erschließt sich nicht. Dass in Bayern nicht mal Schuhgeschäfte 2G anwenden müssen, macht es nicht besser. Wer Ungeimpften den Alltag schwer machen will, und das ist der Sinn von 2G, darf keine faule Kompromisse schließen.