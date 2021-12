Weltärztepräsident : Montgomery kritisiert „kleine Richterlein“ wegen Corona-Urteilen

Berlin Er ist für seine deutlichen Worte bekannt: Jetzt hat Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery Richter wegen einiger Urteilen zu Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. Insbesondere mit einigen Juristen in Niedersachsen habe er „große Probleme“.

"Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten", sagte Montgomery der "Welt" laut Vorabmeldung vom Sonntag. So maße sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen hätten, mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen.