Zugausfälle beim Niersexpress : Neues Stellwerk macht Probleme

Am Bahnhof mussten Fahrgäste jetzt vergeblich auf den Niersexpress warten. Die neue Technik macht Probleme, es hakt bei der Steuerung. Archivfoto: Latzel Foto: Latzel

Gelderland Wieder mal gibt es Ärger mit dem Niersexpress. Jetzt ist ausgerechnet die neue Technik Schuld, die gerade erst installiert wurde. Züge sind ausgefallen. Die Deutsche Bahn spricht von „Kinderkrankheiten“.

Von Sebastian Latzel und Marc Cattelaens

Lange war die Strecke zwischen Geldern und Kleve gesperrt, weil die Stellwerke auf ganz neue Technik umgestellt wurde. Politiker und Verantwortliche der Bahn jubelten, als die Strecke wieder freigegeben wurde. Man pries die neue digitale Technik. Doch genau die scheint jetzt Probleme zu machen. Zunächst waren in dieser Woche laut Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann die Anlagen in Kevelaer und Geldern betroffen, einen Tag später auch in Weeze. Die Folge: Züge fielen aus, Fahrgäste warteten vergeblich auf die Bahn.

Unter anderem geht es um einen Zug, der am Montag, 20. Dezember, zwischen 20 und 21 Uhr am Bahnhof Kempen seine Fahrt nach Kleve unterbrechen musste. Die Fahrgäste mussten rund eine Stunde in Kempen warten, bevor es weiterging. Weiter berichtete uns ein Leser von einer Verspätung ab Bahnhof Kleve am Dienstag, 21. Dezember, zwischen 10 und 11 Uhr. Der Grund war in beiden Fällen laut Zug- und Bahnhofsdurchsage: Probleme mit der Stellwerktechnik. Eine Frau aus Kevelaer berichtet weiter, dass ihre Tochter am Montagmorgen am Bahnhof auf den Zug gewartet habe. Erst habe es Durchsagen gegeben, dass der Zug Verspätung habe. Schließlich hieß es, dass er ganz ausfällt. Als jemand gerufen habe, dass ein Ersatzbus komme, habe ihre Tochter diesen nicht mehr erreichen können, weil er schon abgefahren war. Die Tochter habe dadurch eine Klausur verpasst. Und auch am nächsten Morgen habe es wieder Probleme gegeben.

„Das ist auch für uns absolut ärgerlich“, sagt Steffen Högemann. „Wir erwarten eine funktionerende Infrastruktur vor allem nach so langen Strukturausfällen.“ Die Nordwestbahn betreibt den Niersexpress, für die Strecke selbst ist allerdings die Deutsche Bahn zuständig. „Wir haben alles getan, um bei uns eine stabile Betriebsleistung zu erreichen. Dann ist es für uns und die Fahrgäste absolut enttäuschend, wenn es wieder Probleme mit der Infrastruktur gibt“, kritisiert er.

Die Deutsche Bahn bestätigt auf unsere Anfrage hin die Fälle. „Es hakt noch mit der neuen Technik in den Stellwerken“, so Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann. Bei den Problemen handele es sich aller Voraussicht nach aber um „Kinderkrankheiten“, die behoben werden könnten, so der Sprecher. „Oft ist das dadurch zu lösen, dass ein Mitarbeiter rausfährt und die Anlage neu startet. Doch ab und zu reicht das als Maßnahme nicht.“ Man sei bereits mit dem Hersteller im Gespräch, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Es sei keine große, grundsätzliche Sache. Bei jeder neuen Technik könne es am Anfang Probleme geben. Er sei zuversichtlich, dass die Schwierigkeiten behoben werden können. Warum die Steuerung ab und zu hakt, wisse man noch nicht genau. Offen sei, ob es mit dem Frost zusammenhängt.

Die Mutter ist auf jeden Fall maßlos enttäuscht. Die Aussage der Politiker, der Niersexpress sei im 21. Jahrhundert angekommen, empfinde sie angesichts der Erfahrungen als Hohn. „Kaum ist es kälter und es friert, schon kommen die alten Probleme wieder. Ich denke, dafür, dass so etwas nicht mehr passiert, ist die Strecke vier Monate lang neu gemacht worden?“, kritisiert die Frau aus Kevelaer.

Die Strecke des RE 10 bis Geldern war erst vor kurzem nach monatelangen Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr wieder freigegeben worden. Die öffentliche Hand investiert kräftig in die Modernisierung der Strecke. 70 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung, um die neueste Stellwerks- und Signaltechnik zu installieren. Bis Anfang Dezember wurde am Abschnitt zwischen Kleve, Goch und Geldern gearbeitet. 28 Bahnübergänge wurden modernisiert, zudem 75 Kilometer Kabel verlegt. Monatelang mussten Pendler daher mit dem Schienenersatzverkehr, also Bussen Vorlieb nehmen.