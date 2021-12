Geschichten aus Düsseldorf : Das kleine Weihnachtswunder

Ein Herz und eine Seele: Wiebke Holetzek mit Moppi am Hermannplatz. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Eigentlich war sich der Tierarzt sicher, dass der 16-jährige Moppi eine aus medizinischer Sicht alternativlose Operation nicht überleben würde. Doch der Dackel hat es geschafft. Und Frauchen Wiebke Holetzek ist jetzt überglücklich.

Von Marc Ingel

Moppi lebt, und das ist eine kleine Sensation. Mitte Dezember hatte er eine schwere Operation – Entzündung im Kiefer, Herzinsuffienz, die Nieren haben auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und Moppi wird bald 17 Jahre alt. Daher hat der Tierarzt Frauchen Wiebke Holetzek keine großen Hoffnungen gemacht, „nicht zuletzt wegen des erhöhten Narkoserisikos. Aber die OP war leider alternativlos“, erzählt sie. Doch der Dackel hat es geschafft, irgendwie, der Überlebenswille hat gesiegt. „Das ist mein ganz persönliches Weihnachtswunder“, sagt Holetzek, „sogar der Tierarzt war ganz glücklich und musste fast weinen.“

Moppi wird also noch ein wenig an der Seite der 33-Jährigen verbringen und seine Seniorenrunden um den Hermannplatz ziehen. Ein paar Wochen, Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder länger – wer weiß das schon. Aber natürlich wird das nicht ewig so weitergehen, Moppis Tage sind sprichwörtlich gezählt. Aber alleine wird Wiebke Holetzek dann nicht sein, denn sie hat bereits einen weiteren Hund: Heidi, natürlich ebenfalls ein Dackel, dieses Mal Langhaar statt Rauhaar. Fast genau 15 Jahren liegen zwischen den beiden Vierbeinern. Einen Tag, bevor Moppi 17 wird, vollendet Heidi ihr zweites Lebensjahr.

Heidi (l.) und Moppi sind beste Freunde. Foto: Lange/Josephine Lange

Info 2000 Quadratmeter nur für die Dackel Verein Der Düsseldorfer Teckelklub wurde 1949 im Norden der Stadt gegründet und zog in den 1990er Jahren an die Further Straße um. Das eingezäunte Klubgelände umfasst 2000 Quadratmeter, es gibt eine Rasenfläche für die Teckelausbildung und einen Führring für Shows wie eine Zuchtschau.



Kontakt Wer mehr über den Verein erfahren möchte: dtk-duesseldorf.net.

Die beiden haben zusammen kürzlich noch ein professionelles Weihnachts-Shooting bei der Tierfotografin Josephine Lange gemacht. Genau genommen standen sogar ganz viele Dackel vor der Kamera, denn Wiebke Holetzek ist 2. Vorsitzende des Düsseldorfer Teckelklubs. „Wir haben das statt einer Weihnachtsfeier organisiert, allein schon wegen Corona. Ehrlich gesagt, bin ich davon ausgegangen, dass es mein Abschiedsgeschenk an Moppi ist“, sagt die Dackelfreundin. Aber es kam zum Glück ja alles ganz anders.

Wiebke Holetzek ist am ganzen Körper tätowiert. Das wäre normalerweise keiner besonderen Erwähnung wert, stellt in diesem Fall aber unter Beweis, dass Dackelhalter eben nicht unbedingt alte Männer mit Gamsbart sein müssen. „Wir sind ein ziemlich bunter Haufen, Junge, Alte, Männer, Frauen, wir treffen uns regelmäßig – uns verbindet halt die Liebe zu unseren Dackeln“, sagt Holetzek, die im Verein auch einen guten Ruf als Ausbilderin genießt. „Die Jungen reißen die Alten mit, aber die Jungen können auch viel von den arrivierten Mitgliedern lernen“, betont sie. Immerhin 66 eingetragene Dackelfreunde hat der Verein, der seinen Sitz mit einem schmucken Klubheim an der Further Straße hat.