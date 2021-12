Corona-Krise und Flutfolgen : Was die NRW-Bischöfe in ihren Weihnachtspredigten bewegt

Bonn Das auslaufende Jahr gibt den Geistlichen der katholischen Kirche reichlich Gründe zur Sorge. In ihren Weihnachtspredigten versuchen die Bischöfe in NRW, den Blick auf’s Wesentliche und Weltliche zu bewahren.

Die Corona-Pandemie, die Folgen der Flut und weltweite Krisen haben katholische Bischöfe in Nordrhein-Westfalen in ihren Weihnachtspredigten zum Thema gemacht. Im Dom von Münster verwies Oberhirte Felix Genn auf den in beschränkte Verhältnisse geborenen Jesus; so sollten sich die Menschen auch "selbst in eine solche Begrenzung" hineingeben und den Opfern der Pandemie, der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz oder den schweren Tornados in den Vereinigten Staaten helfen. Gott schwebe "nicht über den Dingen", sondern sei in Jesus "arm, ungeschminkt, nackt" zur Welt gekommen. "Wer die Armut nicht sieht, geht an ihm vorüber."