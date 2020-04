Hückeswagen in der Corona-Krise : „Balkonsingen“ mit „Amazing Grace“

Hückeswagen Immer mehr Hückeswagener singen jeden Abend gegen die Corona-Krise an.

Seit fünf Wochen beteiligen sich viele Hückeswagener am abendlichen „Balkonsingen“ ab 19 Uhr. Vor ihren Häusern, im Garten, am Fenster oder eben auf ihrem Balkon singen sie allein, mit der Familie oder mit den Nachbarn. „Und es kommen immer wieder weitere dazu“, berichtet Inga Kuhnert. Die Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde koordiniert das Singen, das seinen Ursprung in Italien hat, in der Schloss-Stadt und hält den Kontakt zu den Teilnehmern. „Ich erhalte viele E-Mails und erfahre zum Beispiel, dass sich durch das Singen ganz neue Kontakte zu Nachbarn ergeben, die sich vorher überhaupt nicht kannten“, berichtet sie. „Das ist toll!“