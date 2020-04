Stadtentwicklung in Hückeswagen : Das ISEK ist trotz Corona-Krise nicht in Gefahr

Hückeswagen Wie geht’s weiter mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept? Bürgermeister geht davon aus, dass die Frist gehalten wird.

Dass zuletzt die politischen Gremien in Hückeswagen getagt haben, ist verhältnismäßig lange her. Am 18. Februar traf sich im Heimatmuseum der Planungsausschuss, am 27. Februar an gleicher Stelle der Stadtrat. Nach den Osterferien sollte die nächste Sitzungsperiode beginnen – doch auch die ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Die politische Pause wurde zunächst bis Mitte Mai verlängert, dann stehen der nächste Planungs-, der Betriebsausschuss „Abwasser“ und der Sozialausschuss an, zudem soll das Altstadtfestkomitee tagen. Ob sich das dann wirklich treffen muss, ist derzeit in der Schwebe. Zwar gilt das Verbot von Großveranstaltungen zunächst nur bis zum 31. August. Doch weil nur eine Woche später das Hückeswagener Traditionsfest ansteht, ist längst noch nicht klar, ob das auch wirklich über die Bühne gehen wird.