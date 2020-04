Wildunfälle in Hückeswagen : Jagdpächter muss verunglücktes Wild entsorgen

Hückeswagen Nach einem Jagdunfall wird üblicherweise der für den Unfallort zuständige Jagdpächter informiert. Das kann schon mal dauern.

Der Hückeswagener war donnerstagsmorgens im Auto unterwegs zur Inspektion in Kobeshofen. „Da habe ich ein parkendes Auto mit Warnblinklicht an der Bundesstraße gesehen, davor lag ein augenscheinlich toter Rehbock“, berichtet er am Bürgermonitor. Als er zu Fuß zurückkam, hatte die Polizei den Unfall bereits aufgenommen. „Da hab ich mir nichts weiter bei gedacht“, sagt Kutzner. Allerdings habe er sowohl am Freitag als auch am Samstag den toten Rehbock noch im Graben neben dem Fahrradweg an der Bundesstraße liegen sehen. „Ich habe mich schon gefragt, wer sich um die Abholung kümmert. Außerdem ist es nicht so schön, wenn ein totes Tier mehrere Tage an einer doch viel befahrenen Straße liegt. Zumal da auch Kinder vorbeigehen“, sagt Kutzner.