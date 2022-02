Bürgeranregung für den Hückeswagener Rat : Sportvereine sehen Handlungsbedarf

Der Sportplatz Schnabelsmühle ist der einzige in Hückeswagen. Deshalb ist er fast durchweg in den Abendstunden überbelegt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Nur ein Sportplatz und zu wenige Hallen – dafür gibt es jetzt Kritik an der Stadt durch die Hückeswagener Sportvereine. Für die Ratssitzung am Dienstag, 22. Februar, haben sie daher eine Bürgeranregung abgegeben.

Um die sportliche Infrastruktur in der Schloss-Stadt ist es nicht zum Besten bestellt. Das wurde in den Diskussionen in der Vergangenheit deutlich und wird jetzt von den hiesigen Sportvereinen erneut zur Sprache gebracht. Sie sparen dabei nicht mit Kritik, wie ihrer Bürgeranregung zur Sportstätten-Entwicklung in Hückeswagen zu entnehmen ist, die den Politikern vorliegt.

Die Schloss-Stadt verfügt über eine Mehrzweckhalle, die Turnhalle der Montanusschule und das Bürgerbad, die allesamt in den 70er Jahren erbaut wurden und von denen die letzten zwei jetzt aufwändig saniert werden müssen. Dazu kommt der Sportplatz Schnabelsmühle, den sich neben den Fußballvereine RSV 09 und SC Heide eine Reihe weiterer Vereine teilen müssen. Zudem gibt es einige kleinere Sportflächen und haben einige Vereine eigene Hallen bzw. Plätze.

Der Bolzplatz unterhalb von Wiehagen ist immer wieder im Gespräch als Alternativsportfläche. Das ist aber wenig realistisch. Foto: Stephan Büllesbach

Info Für Sitzung gilt 3G-Regel und Maskenpflicht Was Erste Ratssitzung im neuen Jahr. Wann Dienstag, 22. Februar, 17 Uhr Wo Gemeindezentrum Lindenberg, Lindenbergstraße 8 Beginn Nach der Verpflichtung von Jan Martin Ederer (CDU) als neuem Ratsmitglied, der den Platz von Christian Schütte einnimmt, haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen an die Verwaltung zu stellen. Weitere Themen Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Abstimmung über den städtischen Haushalt 2022, die Entwicklungsplanungen zum Schulwesen, die Stellplatzsituation am künftigen Feuerwehrhaus, die Sanierung der Sportplatz-Umkleiden samt Neubau und die Festlegung der vier verkaufsoffenen Sonntagen an. Regeln Für die Teilnahme an der Ratssitzung gilt die 3-G-Regel; der entsprechende Nachweis muss mitgebracht und vorgezeigt werden. Während der Sitzung herrscht Maskenpflicht.

„Durch die städtebauliche Entwicklung der jüngeren Vergangenheit sind in Hückeswagen verstärkt neue Gewerbegebiete und Wohnsiedlungen vor allem für junge Familien entstanden, um die Stadt attraktiver zu machen und die Lebensqualität zu steigern“, schreibt Horst Mettler vom ATV im Namen der Sportvereine. Diese Entwicklung wird zwar ausdrücklich begrüßt, jedoch müsse festgestellt werden, dass die städtische Sportinfrastruktur mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten habe. Mettler: „Die vorhandenen Sportstätten sind sowohl wegen ihres zum Teil altersbedingten Zustands als auch wegen mangelnder Kapazitäten im Trainings- und Spielbetrieb vor allem bei den Mannschaftssportarten völlig unzureichend nutz- und verfügbar.“

Am dringlichsten zeige sich diese Problematik bei der Nutzung von Mehrzweckhalle und Sportplatz – freie Trainingszeiten abends unter der Woche seien nicht mehr vorhanden, doch bestehe ein erhöhter Vereinsbedarf. „Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das städtische Sportstättenangebot im Vergleich zu den Nachbarstädten ähnlicher Größe nur sehr reduziert vorhanden ist“, heißt es in der Bürgeranregung. „Daher sind alle Beteiligten aufgerufen, an der Behebung dieses Zustandes zusammenzuarbeiten.“

Die Vereine haben aber nicht nur Kritikpunkte aufgelistet, sondern auch eine Liste mit Verbesserungsmöglichkeiten mitgeschickt. So regen sie an, mögliche Erweiterungsmöglichkeiten am Sportplatz Schnabelsmühle zu prüfen, um somit Flächen zu schaffen etwa fürs Bogenschießen des TBH und den Pétanque-Klub. Vor allem aber fordern sie die Erschließung einer Fläche für einen neuen Sportplatz, um den an der Schnabelsmühle zu entlasten. Als Mindestgröße schwebt ihnen ein Handballfeld vor, geeignete Flächen sehen sie etwa oberhalb der Wohnsiedlung Hambüchen oder zwischen der Grundschule Wiehagen, Blumenstraße, und Kammerforsterhöhe. Auch sollte der Neubau einer zusätzlichen Sporthalle forciert werden, die idealerweise im Brunsbachtal (wegen der Nähe zur künftigen Löwen-Grundschule) oder alternativ nahe der Grundschule Wiehagen im Bereich Kammerforsterhöhe angesiedelt werden.

Die Verwaltung sollte zudem prüden, ob die früheren Trainingsfläche im Außenbereich der Hauptschul-Turnhalle reaktiviert werden können und kurzfristig mehr Trainingszeiten in dieser und der Mehrzweckhalle – auch an den Wochenenden – möglich ist. Ins Gespräch bringt Mettler stellvertretend für den Hückeswagener Sport zudem die Überprüfung der sportlichen Nutzung des Bolzplatzes unterhalb von Wiehagen. Wobei die Vereine nicht die Problematik in diesem Bereich vergessen: Der Platz liegt inmitten eines Wohngebiets und es fehlen Parkplätze.

Für die Umsetzung ihrer Ideen bieten sie Hilfe an: So signalisieren die Sportvereine ihre Bereitschaft, sich mit Eigenleistungen an künftigen Projekten zu beteiligen. Und sie schlagen der Verwaltung vor, Ausschau nach potenziellen Investoren zu halten, „die uns bei der Verwirklichung der Maßnahmenvorschläge ideell und materiell tatkräftig unterstützen“.