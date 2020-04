Die gute Nachricht für Hückeswagen : 50 „Blumen“ als Dank für Wirte und Händler

Hückeswagen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing honorieren das Durchhaltevermögen.

Die Einzelhändler und Gastronomen hatten es in den vergangenen Wochen wegen der Geschäftsschließungen anlässlich der Corona-Krise nicht leicht. Und während zumindest die Geschäfte in Hückeswagen seit Montag wieder öffnen können (die BM berichtete), bleiben Cafés, Restaurants und Kneipen weiterhin geschlossen. Dennoch gibt es viele unter den Händlern und Wirten, die die Zeit der Schließung mit Lieferdiensten überbrückt haben und es immer noch tun. „Wir wollten ihnen einmal Danke sagen für den Einsatz der vergangenen Wochen“, berichtet Andrea Poranzke, die Wirtschaftsförderin der Stadt. Denn immerhin hätten sie alle damit auch für Leben in Hückeswagen gesorgt.