Hückeswagener Musikschule : 22-Jährige will Musik zum Beruf machen

Hückeswagen Die Hückeswagener Gesangsschülerin Lorena Manz hat die Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium an der Universität Wuppertal bestanden. Mit viel Arbeit, Fleiß und Unterstützung der Musikschule hatte sie sich auf den Eignungstest vorbereitet.

Studium Wer Profimusiker werden will, muss schon im Vorfeld eines Studiums an einer Hochschule für Musik oder einer Universität viel leisten. Denn die meisten Hochschulen haben sehr anspruchsvolle Auswahlkriterien in Form einer Aufnahmeprüfung. Um diese zu bestehen, gibt es an der Musikschule Hückeswagen entsprechende Vorbereitungskurse.

Nach dem Abitur absolvierte die Hückeswagenerin jedoch zunächst eine Ausbildung als Marketing-Kauffrau bei der Firma A.S. Création in Gummersbach. Jetzt, nach der erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung, rückt eine Musikkarriere und der Wunsch, sich auch beruflich mit der Musik zu beschäftigen, ein Stück näher. Musikalische Erfolge hat sie bereits als Solokünstlerin und als Duo „Wandering Souls“ mit einem Mix aus Acoustic Pop, Country und Folk erzielen können. „Wir haben schon eine erste CD herausgebracht und arbeiten bereits an einer zweiten EP“, sagt die 22-Jährige, die alle Songs selber schreibt. Die Auftritte beschränken sich dabei nicht nur auf die heimischen Regionen. „Wir haben schon in Amsterdam, London und den USA gespielt“, fügt sie auf Nachfrage bescheiden hinzu. Mit dem Auftritt im Bluebird Café in Nashville, wo einige Größen der Musikszene wie Taylor Swift entdeckt wurden, habe sich schon ein erster Lebenstraum der Hückeswagenerin erfüllt. „Und niemand hat sich über unseren deutschen Akzent beschwert. Der scheint beim Singen zu verschwinden – das ist ein Phänomen“, fügt sie hinzu und lacht.

Ende Oktober beginnt das dreijährige Bachelor-Studium in Wuppertal. „Ich überlege auch, ein Auslandssemester an der Partner-Universität in Cincinnati zu machen, das ist nur 300 Meilen von Nashville entfernt“, sagt sie. Und so feilt die baldige Studentin, die derzeit in Much wohnt, weiter an ihrer Zukunft. Das Studium sei dabei ihre Versicherung, später auch beruflich etwas mit Musik machen zu können.