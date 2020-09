Polizei München : Vermisste Hückeswagenerin ist offenbar tot

Hückeswagen Die seit dem 17. September vermisste 57-jährige Hückeswagenerin ist offenbar vergangenen Mittwoch tot aus einem Kanal der Isar in München geborgen worden. Eine endgültige Identifizierung anhand eines DNA-Abgleichs wird voraussichtlich noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Die seit dem 17. September vermisste 57-jährige Hückeswagenerin ist offenbar am Mittwoch vor einer Woche tot aus einem Kanal der Isar in München geborgen worden. Eine endgültige Identifizierung anhand eines DNA-Abgleichs wird voraussichtlich noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Die Hückeswagenerin war am Donnerstag, 17. September, gegen 15 Uhr mit ihrem Auto zu einem Termin in eine Autowerkstatt in Bergisch-Born gefahren; Dort kam sie nie an. Der von ihr benutzte graue Ford Fiesta wurde am Samstagmittag, 19. September, auf einem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof in Lennep aufgefunden; seitdem fehlte von der 57-Jährigen jede Spur.