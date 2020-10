Lebenshilfe NRW in Hückeswagen : Viele Kaufinteressenten fürs Haus Hammerstein

Hammerstein Seit drei Monaten steht das Tagungshotel an der Wupper-Talsperre leer. Doch noch immer kommen Anfragen von Investoren. Mittlerweile haben sich drei Favoriten herauskristallisiert, mit denen die Lebenshilfe NRW in den kommenden Wochen konkrete Gespräche führen wird.

„Eigentlich wollten wir ja einen Makler einschalten, aber das brauchten wir nicht“, sagt die Landesgeschäftsführerin der Lebenshilfe NRW, Bärbel Brüning. „Denn nach der Berichterstattung in der BM hatten wir innerhalb von nur 48 Stunden schon so viele Interessenten.“ Für einige sei das Haus dann aber doch zu groß gewesen, so dass sich mittlerweile drei Favoriten herauskristallisiert hätten – darunter eine Trägergesellschaft, die im Haus Hammerstein ein Inklusionshotel eventuell in Kooperation mit der Lebenshilfe Bergisch Land eröffnen will. „Außerdem hat sich ein gemeinnütziger Träger aus der Altenhilfe gemeldet, dem im weitesten Sinne ein Tagungs- und Bildungshotel vorschwebt“, berichtet Bärbel Brüning. Ein Privatinvestor wolle ebenfalls soziale Belange in dem Haus umsetzen und könnte sich das attraktiv gelegene Haus Hammerstein als neues Domizil vorstellen, vielleicht auch als Stiftung.