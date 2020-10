Vereine in Hückeswagen : Versammlung des Hegerings unter Corona-Bedingungen

Hückeswagen Die Versammlung des Hegerings findet in stark verkürzter Form statt – ohne Trophäenschau und natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln.

Eine Mitgliederversammlung unter Corona-Bedingungen abzuhalten, ist nicht ganz so einfach. Der Hegering Hückeswagen versucht es trotzdem, auch weil laut Satzung eine Versammlung in diesem Jahr noch zwingend erforderlich ist, heißt es in der Einladung zu der Versammlung. „Sie wird aber in stark verkürzter Form stattfinden. Die Obleute werden gebeten, ihre Berichte schriftlich abzugeben, damit sie der Niederschrift beigefügt werden können. Das gleiche gilt für den Jahresbericht des Hegegemeinschaftsleiters“, kündigt der Leiter des Hegerings, Johannes Meier-Frankenfeld, an.