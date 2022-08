Hückeswagens größtes Unternehmen : 14 Klingelnberg-Azubis starten ins Berufsleben

Brunsbachtal Zum Start in die Berufsausbildung bei Hückeswagens größtem Arbeitgeber stand jetzt erst einmal das Kennenlernen und Teambuilding im Klettergarten an.

Traditionell stand die erste Woche wieder ganz im Zeichen des Kennenlernens. „Während der fünftägigen Einführungsphase erhielten die Berufseinsteiger nicht nur wichtige Unternehmensinformationen, sondern auch erste Produktschulungen“, berichtet Sandra Küster. Dazu zählten die Werksbesichtigungen am Standort Peterstraße, die Besichtigung der hochmodernen Großkegelrad-Fertigung im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg sowie der sich noch im Bau befindenden neuen Montagehalle an der künftigen Gustav-Adolf-Klingelnberg-Straße in West 2. Auch ein Rundgang durch die einzelnen Fachbereiche sorgte für weitere interessante Einblicke in den Alltag eines weltweit agierenden Unternehmens.