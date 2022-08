Freie Ausbildungsplätze in Wermelskirchen : Alle Führerscheine inklusive

Wermelskirchen Vom Abfall bis zum Winterdienst: Straßenwärter sorgen für die öffentliche Sicherheit. In diesem Jahr hat Ralf Magney allerdings nicht eine Bewerbung für das neue Ausbildungsjahr bekommen. Dabei hat der Beruf so viel zu bieten, findet er.

Am Dienstagmorgen machten sich Ralf Magney und sein Team auf den Weg, um Leitplanken zu setzen. Die Stadt hatte einen entsprechenden Auftrag erteilt. Abends klingelte dann das Notfalltelefon: In Leverkusen war die Ölwehr gefragt. 230 Kilogramm Bindemittel mussten aufgenommen werden. „Jeder Tag sieht anders aus“, sagt Ralf Magney, „unsere Arbeit ist wirklich vielfältig.“ Das weiß der Industriemeister zu schätzen. Von A wie Abfall bis W wie Winterdienst: „Wir kümmern uns um alles, was im öffentlichen Verkehrsbereich anfällt.“ Und damit sorgen die Straßenwärter für die Sicherheit der Menschen – auf eisigen Straßen im Winter genauso wie in Baustellen im Sommer.