Illuminierte Boote auf Hückeswagener Talsperre : Spektakulärer Lichterglanz auf der Bever

Käfernberg Dem Lichterfest der Segler-Vereinigung Wuppertal am Samstagabend schlossen sich auch andere Vereine und Anrainer an. Viele Zuschauer ließen sich vom Ufer aus das eindrucksvolle Schauspiel nicht entgegen.

Schon vor einigen Jahren hatte ein Mitglied der Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) die Idee, ein Steg- und Lichterfest an und auf der Bever-Talsperre zu organisieren. Mittlerweile ist das Fest am letzten Samstag in den Sommerferien zu einer festen Tradition geworden. Am vergangenen Wochenende spielte auch das Wetter mit. Und so segelten mit Einbruch der Dunkelheit etwa 30 stimmungsvoll beleuchtete Boote über das Wasser der Talsperre. „Es war ein super Fest“, zog Vorsitzende Sabine Isringhaus ein positives Fazit.