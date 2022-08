Hückeswagener Hofgemeinschaft steht vor einer Veränderung : „Lebendige Inklusion“ – Fest mit Abschied

Niederlangenberg Hückeswagener Hofgemeinschaft in Niederlangenberg steht vor einer personellen Veränderung. Beate Müllers von der Geschäftsleitung verabschiedete sich von den Bewohnern, da sie im September in Rente geht.

Doch dann wurde es vorübergehend emotional, als Beate Müllers von der Geschäftsleitung das Wort ergriff. „Ich möchte mich von Ihnen und den Bewohnern verabschieden, da ich im September in Rente gehe“, kündigte sie an. Vor zehn Jahren hatte Beate Müllers das Projekt mit aufgebaut und begleitet. „Die Aufgabe hat mich erfüllt, und ich konnte meine Fähigkeiten einbringen“, sagte sie. Der Verein biete eine Alternative zum klassischen Behindertenheim in einer Form der großfamilienähnlichen Lebensgemeinschaft auf dem Land. Für die Mitarbeiter bedeutet das ein integriertes Lebenskonzept von Wohnen und Arbeiten in Gemeinschaft und in der Natur. Die Leitung des Vereins „Lebendige Inklusion“ soll in Zukunft ein Leitungsteam übernehmen, das noch etwa ein Jahr lang von Geschäftsführer Michael Exner eingearbeitet wird.

Pläne für die Zukunft gibt es viele: In dem modernen Wohnhaus sind mittlerweile alle sieben Plätze belegt. Jetzt soll der gegenüberliegende Altbau renoviert werden. „Seit Weihnachten ist das Haus ausgeräumt und entkernt. Jetzt warten wir auf die Umbaugenehmigung“, kündigte Beate Müllers an. Im Sommer war die Hofgemeinschaft mit allen Bewohnern an der Nordsee – und an den warmen Tagen gehen die Bewohner gerne zum Schwimmen an die Bever-Talsperre. Außerdem sind zwei Gänse auf den Hof gezogen. Michael Exner kündigte zudem an, einen Arbeitsbereich in Niederlangenberg zu etablieren. So könne zunächst für einen Bewohner, der sich in Teilzeitrente befindet, eine bessere Tagesstruktur geschaffen werden.